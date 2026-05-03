Федоров: унаслідок атаки по Запоріжжю постраждало 5 людей, серед них – дівчинка

У неділю, 3 травня, російські військові атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Ворожий удар по Запоріжжю спричинив пожежу в гаражних приміщеннях», – написав він.

За словами місцевого чиновника, через удар РФ п’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них – дитина, 12-річна дівчинка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.