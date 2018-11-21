У Запоріжжі учасники місцевого Майдану вшанували пам’ять Небесної сотні

21 листопада учасники запорізького Майдану зібралися в центрі міста на майдані Героїв Революції, де взимку 2013–2014 років проходила більшість акцій місцевого Майдану, і вшанували хвилиною мовчання Небесну сотню і загиблих під час війни на Донбасі.

Дехто з учасників заходу приніс із собою квіти і запалив свічки, які поклали до пам’ятного знаку Героям Революції гідності, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ці події знакові для Запоріжжя. Запросили людей, хто не зміг зустрітися, просто прийти згадати тому, що буде ще боротьби дуже багато, очікує нас дуже важкий рік. Прийшли просто поспілкуватися, подивитися хто що пам’ятає, хто хоче прийти. Пройшов вже такий не маленький час від цих подій. Зроблені у людей висновки, набули досвід за ці роки, досвід політичної боротьби, вуличної, досвід взагалі побудови, бачення, може, змінилося майбутнього. Є про що порозмовляти», – розповів учасник запорізького Майдану, ветеран війни на Донбасі Тимур Книш, що розмістив запрошення до місцевих активістів зібратися ввечері на майдані Героїв Революції.

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) і Революції гідності (2013 року).

Це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За правління Віктора Януковича його відзначення фактично скасували, об’єднавши із Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно святкує річниці початку Помаранчевої революції і Євромайдану.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!