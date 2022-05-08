У Запоріжжі вшанували пам’ять захисників України

У Запоріжжі 8 травня на Алеї Слави до Дня пам’яті та примирення відбулася традиційна акція вшанування пам’яті захисників України. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до неї долучилися місцеві посадовці, військовослужбовці, у заході також взяв участь ветеран Другої світової війни Віктор Варвашеня.

«Дуже жалкую, що вік мені не дозволяє брати участь у цій війні (спричиненій повномасштабним вторгненням РФ – ред.). Але глибоко переконаний, що в найближчий час наші Збройні сили переможуть при підтримці практично всього світу. Майже весь світ підтримує – дає озброєння. Ми з однолітками зустрічаємось і зі скорботою говоримо про цей час сучасний, і жалкуємо, що маючи досвід ведення партизанської війни не можемо через вік воювати… Переконаний, що все це найближчим часом скінчиться, і Росія разом зі своїм ненормальним керівником будуть жалкувати, що вони зараз роблять», – сказав Віктор Варвашеня.

Ветеран Другої світової додав: «Німці знищували людей, військових – було. Звірство теж було, але такого, як зараз бачимо, такого не було. Німці так не руйнували міста, як руйнують міста зараз. Такого, я зараз роблять – не бачив».

З 2015 року в Запоріжжі до Дня пам’яті й примирення відбувалася церемонія запалення «Вогню пам’яті», в якій брали участь ветерани Другої світової і війни на Донбасі. Втім, цього року від такого формату відмовилися з міркувань безпеки, замінивши на покладання квітів. Воно також відбулося у парку металургів, де встановлено стели з портретами загиблих під час війни на Донбасі українських бійців родом із Запорізької області.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті і примирення.