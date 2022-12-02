Війська РФ вночі атакували Запоріжжя – Куртєв

Російські війська знову атакували Запоріжжя, постраждав інфраструктурний об’єкт, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Путінська сволота знову атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об’єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки. На місцях вже працюють відповідні служби« », – написав він у телеграмі.



Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.