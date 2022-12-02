Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ вночі атакували Запоріжжя – Куртєв

Рятувальники розбирають завали на місці російського ракетного удару по Запоріжжю, листопад 2022 року

Російські війська знову атакували Запоріжжя, постраждав інфраструктурний об’єкт, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Путінська сволота знову атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об’єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки. На місцях вже працюють відповідні служби« », – написав він у телеграмі.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG