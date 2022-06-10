У Запорізькій області запроваджують подовжену комендантську годину – ОВА

На більшості території Запорізької області запроваджується подовжена комендантська година, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



Вона діятиме з 22:00 11 червня до 05:00 13 червня у Василівському, Бердянському, Мелітопольському та Пологівському районах.

«Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про запровадження подовженої комендантської години в окремих районах області», – пояснюють в ОВА.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

Президент України Володимир Зеленський 9 червня заявив про «певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів».