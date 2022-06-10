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У Запорізькій області запроваджують подовжену комендантську годину – ОВА

Селище Комишуваха на Запоріжжі після обстрілів російськими військовими, 11 травня 2022 року

На більшості території Запорізької області запроваджується подовжена комендантська година, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Вона діятиме з 22:00 11 червня до 05:00 13 червня у Василівському, Бердянському, Мелітопольському та Пологівському районах.

«Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про запровадження подовженої комендантської години в окремих районах області», – пояснюють в ОВА.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

Президент України Володимир Зеленський 9 червня заявив про «певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів».

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