Війська РФ за минулу добу завдали понад 100 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області, є поранені – ОВА

За минулу добу військові РФ завдали 106 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області, у Кам’янському поранені три людини, повідомляє у телеграмі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



За його даними, російські війська завдали вісім авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, п’ять обстрілів з РСЗВ по Левадному, Малинівці, Темирівці, Полтавці й Новодарівці, а також атаки БПЛА по Ольгівському та Кам’янському, також завдали 91 удар з артилерії по території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір’я, Полтавки, Степногірська, Кам’янського, Степового, П’ятихаток та інших населених пунктів.



«Під час ворожого артилерійського обстрілу Кам’янського поранення отримали чоловіки 38 та 40 років, а також 51-річна жінка. Постраждалих доставлено в лікувальну установу та надано необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.



В обласній адміністрації додають, що є 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Війська РФ регулярно з різних видів озброєння обстрілюють Запорізьку область. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.