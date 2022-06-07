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ОВА: через російські обстріли минулої доби на Запоріжжі поранені 5 людей, серед них – дитина

Селище Комишуваха на Запоріжжі після обстрілів російськими військовими, 11 травня 2022 року

Унаслідок російських обстрілів Пологівського району Запорізької області п’ятеро людей зазнали осколкових поранень, серед них – дитина, повідомляє у телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, через російські артобстріли зруйновані три приватних будинка у селі Добропілля.

«У Гуляйполі ворожим снарядом частково потрощені дахи житлових споруд, також вибиті вікна та пошкоджені вхідні двері до будинку. Окрім помешкань громадян, російські злочинці обстріляли територію тракторної бригади у селі Верхня Терса, де була розташована місцева автозаправна станція. В результаті влучення із заправного баку вилилося понад 6 тонн дизельного пального», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 3 червня підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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