Одна людина загинула, четверо поранені через обстріли РФ у Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула, ще четверо – були поранені 23 червня внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«З самого ранку російські терористи атакують мирне населення. Троє запоріжців стали жертвами збройного терору в Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, зазнали поранення жінки 54 та 72 років і 66-річний чоловік. У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік. У центрі Малої Токмачки під час артудару загинув 35-річний місцевий житель», – написав Малашко у телеграмі.

Він додав, що російські війська «вчергове вдарили керованими авіабомбами» по Оріхову, а по Преображенці – забороненими касетними снарядами.

«Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає», – додав голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області. Вранці Малашко повідомляв про двох загиблих у регіоні минулої доби.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.