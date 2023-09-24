У Запорізькій області через обстріли РФ загинув 53-річний чоловік – ОВА

У Запорізькій області через обстріли з боку російських військ загинув 53-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, чоловік загинув внаслідок артудару по Малій Токмачці, звідки також надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

«72 удари – ворог вів вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано шість РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук’янівського, п’ять БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також шість авіаударів по Оріхову та Роботиному. 57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір’я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам’янського й Малих Щербаків», – написав Малашко у телеграмі.

Днями Малашко повідомив, що в обласному центрі триває відбудова чотирьох постраждалих від обстрілів РФ багатоквартирних будинків.

Російські війська регулярно обстрілюють неокуповану частину Запорізької області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

Читайте також: «Найперспективніший напрямок». Як змінюється фронт у Запорізькій області?