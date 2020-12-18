У Запорізькій облраді обрали вже другого голову за тиждень

44 депутати Запорізької облради провели засідання, на якому обрали головою ради Віталія Толочека. Він пройшов до ради за списками партії «Слуга народу».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, за Толочека віддали голоси 44 депутати з числа присутніх на засіданні (всього в раді 84 депутати – ред.). Це єдина кандидатура, що була висунута депутатами на посаду. Під час засідання Толочек склав присягу голови облради.

Засідання, на якому проходило обрання Толочека, тривало від 15:00 17 грудня і скінчилося у ніч на 18 грудня.

Перед голосуванням 44 депутати скасували рішення від 15 грудня про обрання головою облради Віталія Боговіна «у зв’язку з допущеними грубими порушеннями порядку обрання голови Запорізької обласної ради» і визнали тодішнє голосування таким, що не відбулося. Також учасники засідання своїм рішення скасували повноваження обраної 11 грудня лічильної комісії і сформували нову.

Першим заступником голови ради обрали представника ОПЗЖ Павла Матвієнка, а заступниками – Олега Чернова від «ЄС» і Генадія Фукса – від партії «За майбутнє». За них голосували пакетом. Кандидати отримали 43 голоси.

Вдень 17 грудня Віталій Боговін, про обрання якого головою облради 15 грудня заявляла частина депутатів, і представники фракцій, що разом із ним залишили сесійну залу облради зранку, оприлюднили відеозвернення. В ньому вони назвали засідання за участі інших депутатів «захопленням влади».

Також на сайті облради було оприлюднено фотокопії відповідних заяв до керівництва поліції та СБУ області за підписом Боговіна.

«Я обраний більшістю депутатів обласної ради. Про що є рішення вивішене на сайті, є відповідні реєстраційні нотаріальні дії. Те, що відбувається сьогодні в залі засідань обласної ради, якісь групи людей хочуть провести нелегітимну сесію. Це називається захопленням влади. Я думаю, що правоохоронні органи і СБУ дадуть всьому цьому відповідну оцінку. Наші юристи подали відповідні заяви в ці органи», – йдеться у відеозверненні Віталія Боговіна.

Радіо Свобода звернулося до обласного управління СБУ за коментарями щодо заяви Боговіна і наразі очікує на відповідь.

17 грудня об 11:00 у Запоріжжі мало продовжитися засідання обласної ради. На його початку після реєстрації через електронну систему голосування Віталій Боговін, про обрання якого головою облради 15 грудня заявила частина депутатів, оголосив, що в залі немає кворуму і засідання продовжиться 24 грудня. Після чого депутати від фракцій «Слуга народу», «Опозиційний блок», «Єднання» та «Батьківщина» залишили залу засідань обласної ради.

Представник фракції ОПЗЖ, що залишилася в залі, Павло Матвієнко взяв слово з трибуни ради і заявив, що він з колегами по фракції повертає апарату ради посвідчення депутатів за підписами Боговіна, бо вони не визнають його легітимно обраним головою ради.

Наступним із трибуни взяв слово голова фракції «Слуга народу» Сергій Селевич, що також залишився у залі. Він повідомив, що разом із трьома колегами по фракції Романом Тереховим, Юрієм Капустянським та Віталієм Толочком через ситуацію, що відбувалася 15 грудня, залишає фракцію «Слуга народу» і створює нову «Зе-фракцію».

Ці депутати також повідомили, що вибори голови облради 15 грудня проходили під тиском, і вручили повідомлення про вчинення злочину за своїми підписами присутнім у залі представникам поліції.

Партія «Слуга народу» оприлюднила заяву, де називає дії названих депутатів неприйнятним, бо вони «продали свої голоси і таким чином втратили довіру».

Після виступів представників ОПЗЖ і «Слуги народу» депутати оголосили перерву для консультацій. Близько 15:00 головуючий засідання від ОПЗЖ Олексій Холод повідомив про те, що депутати, за регламентом, зібрали і передали до апарату ради звернення із 29 підписами про скликання позачергової сесії.

За його словами, інших депутатів, що пішли з зали, проінформували про позачергове засідання електронною поштою. Через те, що електронна система голосування ради була вимкнена, присутні в залі, депутати реєструвалися письмово: 44 депутати з 84 складу ради.

15 грудня частина депутатів Запорізької обласної ради повідомила про обрання головою ради очільника Запорізької ОДА Віталія Боговіна, обраного депутатом за списками партії «Слуга народу». Після чого він заявив про складання повноважень голови ОДА.

Того ж дня дві фракції з семи, представлених в Запорізькій облраді, ОПЗЖ та «Європейська солідарність», назвали рішення про обрання голови ради незаконним і звернулися до правоохоронців щодо оцінки подій. А фракція «За майбутнє» закликала всі сторони конфлікту діяти в рамках правового поля.

Також 16 грудня представник фракції «ЄС» подав до Запорізького окружного адміністративного суду позов про скасування рішення про обрання голови Запорізької обласної ради.

Згодом поліція заявила, що зареєструвала всі звернення, отримані «від представників засобів масової інформації, депутатів обласної ради, представників громадських організацій під час або після сесійного засідання».