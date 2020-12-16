У Запоріжжі в суді опротестовують рішення про обрання головою облради очільника ОДА Боговіна

16 грудня депутат фракції «ЄС» Запорізької облради Сергій Лишенко подав до Запорізького окружного адміністративного суду позов про скасування рішення про обрання голови Запорізької обласної ради. Як повідомив політик Радіо Свобода 16 грудня, позов вже зареєстрований у суді.

Сергій Лишенко зазначив, що хоч він і представляє позицію всієї фракції, але оскаржувати рішення буде від свого імені, адже він був членом лічильної комісії облради з обрання голови ради.

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«Я позивач, бо я член лічильної комісії, і, відповідно, більш за всіх можу розповісти, як воно повинно було бути, як були порушені права тощо. Подали з цілої низки підстав, починаючи від порушення прав депутатів на участь у засіданнях сесії. Порушення самої процедури проведення сесії, порушення процедури голосування. Якщо це було виїзне засідання, то проведення виїзного засідання. Там на вісім сторінок перелік порушень з нормативним обґрунтуванням. В тому числі з конфліктом інтересів, бо ні Боговін, ні Шевченко (другий кандидат на посаду голови облради – ред.) не мали права брати участь у голосуванні, а отже, мала брати участь лише 41 особа, чого недостатньо для обрання», – пояснив депутат Запорізької обласної ради.

Паралельно Сергій Лишенко, а також інші депутати від фракції «ЄС» Запорізької обласної подали до правоохоронних органів заяви щодо подій у раді 15 грудня.

«Заяви до правоохоронних органів ми також направили. Але факт вчинення злочину не тягне за собою автоматичного скасування рішень ради, а вони є. І скасувати його, визнати незаконним може лише суд, тому це паралельні процеси. І подано і позов, і заяву до правоохоронних органів. Заяви в правоохоронні органи ми направили ще вчора, а до суду вже звернулися сьогодні», – додав Сергій Лишенко.

Прізвище судді, що розглядатиме справу, та на яку дату призначений розгляд, поки невідомо.

Напередодні, 15 грудня, частина депутатів Запорізької обласної ради повідомила про обрання головою ради очільника Запорізької ОДА Віталія Боговіна, який обраний депутатом за списками партії «Слуга народу». Після чого він заявив про складання повноважень голови ОДА.

Наразі дві фракції з семи представлених в Запорізькій облраді назвали рішення про обрання голови ради незаконним та звернулися до правоохоронців щодо оцінки подій.