У Запоріжжі після понад 10 годин сесії не змогли обрати голову обласної ради

Безрезультатно завершилося засідання першої сесії Запорізької обласної ради нового скликання, яке почалося 11 грудня і на якому мали обрати голову ради. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

11 грудня у Запоріжжі розпочалося засідання першої сесії обласної ради нового скликання, під час якої мали бути обране нове керівництво ради. Сесійне засідання почалося о 14 годині 11 грудня і тривало понад 10 годин. Упродовж декількох годин обрана депутатами лічильна комісія, що складалася з представників всіх фракцій, не могла дійти згоди щодо форми бюлетеня для таємного голосування, за допомогою якого, згідно з чинним законодавством, обирається голова обласної ради.

Депутати змогли перейти до голосування лише близько опівночі 12 грудня. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії Маргарита Трипольська, яка входить до фракції «Слуги народу», заявила з трибуни облради, що результати голосування за голову обради не можливо встановити через тиск на членів комісії та зіпсовані бюлетені. Вона залишила залу з низкою членів лічильної комісії.

Після цієї заяви представник «Опозиційної платформи – За життя» та член лічильної комісії Сергій Кальцев звернувся до присутніх у залі правоохоронців з заявою про те, що бюлетені з результатами намагаються вкрасти. Він попросив узяти їх на зберігання як докази спроби примусити депутатів голосувати за певного кандидата. До зали також викликали представників облради, які описали бюлетені та опечатали їх для зберігання.

Від початку під час сесії на посаду голови Запорізької облради висунули кандидатів від чотирьох політичних сил – «Слуги народу», «Європейської солідарності», ОПЗЖ та «Єднання». Одним з кандидатів на посаду був голова Запорізької ОДА Віталій Боговін, обраний до облради від «Слуги народу». Втім, згодом представники фракцій «Європейська Солідарності» та ОПЗЖ заявили, що відкликають своїх претендентів на посаду та не братимуть участі у голосуванні взагалі.

Також під час засідання голова фракції «ЄС», колишній народий депутат Ігор Артюшенко закликав правоохоронні органи проконтролювати хід голосування за голову Запорізької облради. Він пояснив це тим, що, за його даними, один із кандидатів пропонує депутатам показувати свої бюлетені після виходу з кабінки, чим порушується таємниця голосування.

Засідання сесії Запорізької облради має продовжитися у вівторок, 15 грудня: після проведення голосування рада не змогла поновити своє засідання через недостатню кількість зареєстрованих у залі депутатів.