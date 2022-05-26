Запорізька влада відреагувала на указ Путіна щодо російської паспортизації

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє, що наміри Кремля щодо російської паспортизації жителів його області, «матимуть певні наслідки». Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».



«Цей папірець із дохлою куркою, про який розповідають, що хочуть роздавати, я думаю, всім нам цілком очевидно, які наслідки будуть із цієї історії. Звичайно, якийсь відсоток колаборантів є – не будемо один одного обманювати. Це є у будь-якому регіоні будь-якої країни. І ми це дуже гарно бачили по Донбасу», – сказав Старух.



На його думку, роздача російських паспортів жителям окупованої частини півдня України потрібна російській владі для збільшення чисельності своєї армії.



«Зараз люди, які отримали російські паспорти, їх мобілізували в російську армію й кинули як м'ясо на наші Збройні сили. Мабуть, м'ясо закінчилося, шукають ідіотів серед тих, хто живе на територіях тимчасово окупованих. Іншого пояснення бути не може. Ну не для того ж, щоб на Байкал люди їздили», – вважає голова ОВА.

Він переконаний, що серед жителів Запорізької області охочих отримати російські паспорти буде небагато.



«Стати громадянином країни, яку не пускають нікуди у світі і яку зневажають у світі, може, у когось і є така мрія, але точно не у більшості нашого регіону і людей нашої країни», – додав він.



Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Ці області частково перебувають під російською окупацією.