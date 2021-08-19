У Запоріжжі в мерії відбуваються обшуки

19 серпня у Запорізькій міській раді відбуваються оперативно-слідчі дії. Про це Радіо Свобода повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Обшуки також проводять у районних адміністраціях та комунальних установах міста.

«На теперішній час слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за статті 191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування», – повідомила речник головного управління Національної поліції у Запорізькій області Олена Лебединська.

Скільки посадових осіб та хто саме є фігурантами кримінального провадження, у поліції наразі не розголошують.

У мерії Запоріжжя інформацію щодо обшуків поки не коментували, обіцяють надати офіційні коментарі згодом.