У Запоріжжі тисячі людей мітингували через конфлікт у міській раді

Увечері 5 серпня під стінами Запорізької ОДА на майдані Героїв Революції відбулися акції протесту, в яких взяли участь декілька тисяч городян. З одного боку на мітингу стояли прихильники чинного мера Запоріжжя Володимира Буряка. Вони вимагають від представників опозиційних до Буряка фракцій зібратися на сесію міської ради або скласти депутатський мандат. Прихильники міського голови тримали плакати з написами «Бізнес-коаліція на вихід», «Буряк за Запоріжжя, Запоріжжя за Буряка», «ОПЗЖ-Слуга народу-ЄС-Нова політика-Партія Шарія $єднані однією метою».

По інший бік від них розташувалися опоненти. Вони підтримують фракції міськради, які не беруть участь у її роботі через конфлікт довкола звільнення мером секретаря міськради Анатолія Куртєва. Ці митингувальники мали плакати з написами «Буряк, ми не хочемо війни», «Пане мер, ми задихаємося від диму корупції», «Мере, досить грабувати місто». Вони також принесли на площу клітку, всередині якої були овочі – капуста та буряк.

Періодично між політичними опонентами виникали дискусії, в які втручалася поліція діалогу, щоб не допустити сутичок.

Звукопідсилювальну апаратуру мали лише прихильники мера міста. Відповідно, з трибуни вступали представники його політичної сили чи особи, які підтримують їх. Інша сторона зустрічала ці виступи вигуками «Ганьба» та «Брехня».

Завершилися акції протесту оголошенням резолюції мітингу від прихильників мера Запоріжжя. Цей документ адресований президенту України, голові Верховної Ради, головам фракцій «Слуга народу», ОПЗЖ та «Європейська солідарність» у парламенті та голові Запорізької ОДА.

«Звертаємося, щоб ви втрутилися і задіяли всі наявні важелі впливу на місцеві осередки партій задля розблокування діяльності Запорізької міської ради та недопущення суспільно-політичного вибуху в Запоріжжі та загалом у Запорізькій області. Вимагаємо зупинити політичну корупцію, яка буквально зупинила все місто Запоріжжя у розвитку», – йдеться у резолюції мітингу, яку зачитав депутат міськради від партії мера Запоріжжя Буряка «Єднання» Сергій Ільченко.

Останнє сесійне засідання Запорізької міськради відбулося 11 червня. 30 червня, 2, 20, 23 та 30 липня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії «Єднання», відмовилися брати участь у засіданнях ради, скликаних мером міста. Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера міста від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради лишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії мера протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «Європейська солідарність», свою відсутність пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

26 липня мер Запоріжжя звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради. Наразі ці документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту.