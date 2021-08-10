У Запоріжжі відновила роботу міська рада, яка не могла зібратися майже півтора місяця

У Запоріжжі 10 серпня відбувається сесія міської ради, чия робота була заблокована близько півтора місяця через конфлікт довкола звільнення мером Запоріжжя секретаря міської ради. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у залі сесійних засідань зареєструвався 51 зі 64 депутатів міської ради. У засіданні беруть участь депутати від усіх фракцій міськради.

Сесія 10 серпня – позачергова. На неї офіційно винесли лише одне питання: щодо виділення коштів для ліквідації наслідків пожежі, внаслідок якої 2 серпня згоріла покрівля житлового будинку в історичному ареалі Запоріжжя Соцмісто.

Під час сесії мер Володимир Буряк також запропонував внести до порядку денного питання про надання матеріальної допомоги жителям Запоріжжя, а також перерозподілити бюджетні кошти для низки медичних програм.

Раніше, 5 серпня під стінами Запорізької ОДА на майдані Героїв Революції тисячі людей мітингували через конфлікт у міській раді. В акції взяли участь як прихильники чинного мера міста, так і його противники.

Попереднє сесійне засідання міської ради відбулося 11 червня. 30 червня, 2, 20, 23 та 30 липня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії «Єднання», відмовилися брати участь у засіданнях ради, скликаних мером.

Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради залишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії міського голови протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «Європейська солідарність», свою відсутність пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

26 липня мер Запоріжжя звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради. Наразі ці документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту.