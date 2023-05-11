«Заберіть його до себе»: в Росії до 2 років умовно засудили жінку, яка залишила записку на могилі батьків Путіна

Приморський районний суд російського міста Петербурга засудив 60-річну Ірину Цибаньову до двох років умовного терміну.

Цибаньова на початку жовтня 2022 року залишила на могилі батьків Володимира Путіна на Серафимівському цвинтарі в Петербурзі записку: «Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю та бід, весь світ молить про його смерть. Смерть Путіну, ви виростили виродка та вбивцю».

Через кілька днів до Цибаньової прийшла поліція, її звинуватили у нарузі над місцями поховань за мотивами політичної ненависті (п. б. ч 2 ст. 244 Кримінального кодексу РФ).