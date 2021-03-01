Держстат назвав середню зарплату в Україні в січні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2021 року становила 12 337 гривень, повідомила Державна служба статистики України.

«Порівняно із груднем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати становив 87%. Зменшення нарахувань у січні до попереднього місяця відбувається щороку і зумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо», – заявили в Держстаті.

Порівняно із січнем 2020 року середня номінальна заробітна плата зросла на 15 відсотків.