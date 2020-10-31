Прем’єр: середня зарплата у вересні зросла до цьогорічного максимуму

Середня зарплата у вересні зросла до цьогорічного максимуму, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

«Середня зарплата в Україні у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень. У порівнянні з серпнем розмір середньої зарплати збільшився на 5%. Основною причиною зростання зарплат стало підвищення мінімальної ЗП, а також відновлення ділової активності на ринку зайнятості. Збільшення зарплат у вересні сприяло й подальшому зростанню споживання населення», – написав Шмигаль.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата у січні 2020 році становила 10 727 гривень.