Вбивство української біженки Ірини Заруцької: підозрюваного визнали недієздатним постати перед судом

35-річного американця Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, визнали психічно недієздатним постати перед судом штату, повідомили американські ЗМІ в середу.



Місцевий телеканал WCNC з посиланням на судові документи повідомляє, що Декарлос Браун, якому висунуто звинувачення у вбивстві на рівні штату, а також федеральне обвинувачення, що передбачає можливість застосування смертної кари, пройшов експертизу в Центральній регіональній лікарні, і в звіті від 29 грудня 2025 року було встановлено, що він «непридатний для судового розгляду».

Його адвокат просив суддю відкласти слухання щодо його психічної придатності на 180 днів.

Прокурори не висловили заперечень проти прохання про відтермінування слухання.

Тепер суддя повинен вирішити, чи прийняти висновки звіту, і розгляд справи проти нього, ймовірно, буде відкладено доти, доки суд не визначить, що його дієздатність «відновлена», повідомила телестанція WBTV.

23-річну Ірину Заруцьку смертельно поранини ножем у серпні 2025 року у вагоні міської електрички в місті Шарлотт, у штаті Північна Кароліна. Медіа опублікували відео з місця вбивства. За повідомленнями, на жінку напав 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого затримали. Мотиви нападника невідомі.

Підозрюваний у вбивстві Декарлос Браун-молодший, якого раніше заарештовували і звільняли щонайменше 14 разів, був зафіксований камерою спостереження, коли неодноразово вдарив ножем Заруцьку невдовзі після того, як вона сіла у поїзд, прямуючи додому з роботи в піцерії Шарлотта 22 серпня, повідомила влада.

Президент США Дональд Трамп у своїй заяві назвав відео вбивства «жахливим», а згодом звинуватив у смерті «прекрасної, молодої української біженки» політику «безготівкової застави» в місті, контрольованому демократами.

Ірина Заруцька переїхала до США, рятуючись від війни РФ проти України, у серпні 2022 року разом з матірʼю, сестрою і братом, йдеться в некролозі, написаному родиною. Ірина закінчила коледж «Синергія» у Києві зі ступенем у галузі мистецтва й реставрації. У США дівчина працювала в піцерії Zepeddie’s.



