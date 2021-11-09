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Новини | Політика

Зеленський скликає засідання РНБО на 10 листопада

Про теми засідання не повідомляють

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення засідання РНБО 10 листопада, повідомила пресслужба Ради.

За повідомленням, засідання має початися о 13:30. «Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання», – йдетьс в повідомленні.

Про теми засідання не повідомляють.

Попереднє засідання РНБО відбулося 22 жовтня. Тоді йшлося про ситуацію в енергетичній галузі.

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