9 квітня засідання РНБО не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході – Офіс президента

Засідання Ради національної безпеки і оборони України не відбудеться 9 квітня, оскільки президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов перебувають на Донбасі. Про це повідомили у коментарі Радіо Свобода у пресслужбі Офісу президента.

В ОПУ додали, що графік засідань РНБО іноді змінюється в залежності від графіка голови держави. Коли відбудеться наступне засідання РНБО – там не уточинили.

Водночас у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою президента, вказано, що під час робочої поїздки на Донбас Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників України.

«У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та зазнали поранень українські військовослужбовці», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Про те, що Зеленський поїхав на Донбас, стало відомо 8 квітня. В Офісі голови держави того дня повідомили, що президент, перебуваючи на Донбасі, побував на позиціях українських військових, розташованих за 80 метрів від позицій підтримуваних Росією бойовиків.

Днями ЗМІ повідомляли, що засідання РНБО планується на 9 квітня і на ньому можуть продовжувати запроваджувати санкції проти контрабандистів.

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти осіб, яких звинувачують у контрабанді.