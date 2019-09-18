Заступник мера Дніпра, якого підозрюють в розтраті коштів, пішов у відпустку – мерія

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, якого, за інформацією обласної прокуратури, підозрюють у причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту й оголосили в розшук, перебуває у плановій відпустці. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі мерії Дніпра.

За даними пресслужби, відпустка розпочалась 18 вересня й триватиме 15 днів. Заява про відпустку була підписана ще 2 вересня, поінформували в мерії.

Раніше в пресслужбі міськради зазначали, що до 17 вересня включно посадовець перебуватиме у відрядженні в Туреччині.

Реакції на заяву прокуратури про підозру від Михайла Лисенка не було.

16 вересня в облпрокуратурі заявили, що трьох посадовців мерії Дніпра, підозрюваних у розтраті понад 29 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту Центрального мосту, а також посадовця, який здійснював технічний нагляд, оголосили в розшук «у зв’язку з переховуванням від слідства».

За даними облпрокуратури, 13 вересня у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розкрадання бюджетних коштів на ремонті Центрального мосту в Дніпрі, оголосили про підозру семи посадовцям мерії та представникам підрядних організацій.

Віцемера міста підозрюють у тому, що у змові з іншими фігурантами вони внесли «завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків». Збитки бюджету оцінюють в 29,5 мільйона гривень.