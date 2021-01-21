«Це лише початок»: в ОПУ відреагували на інцидент із заступником голови Мінстратегпрому

В Офісі президента України заявили, що вітають рішення уряду щодо звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

«Працівники патрульної поліції зупинили цю особу за підозрою у водінні в стані сп’яніння. Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це. Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію», – цитує сайт ОПУ заступника керівника Офісу Романа Машовця.

Машовець додав, що «звільнення Немілостівого – це лише початок».

«Обов’язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність», – сказав він.

Раніше сьогодні на позачерговому засіданні уряду було ухвалене рішення про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Як повідомив прем’єр-міністр денис Шмигаль, – через «неприпустиму поведінку».

У свою чергу, профільний міністр, чий заступник звільнений, – Олег Уруський – заявив, що вчинок Немілостівого є «неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу».

Сам Немілостівий поки ситуацію публічно не коментував.

Віталій Немілостівий став заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості в серпні 2020 року. Раніше у мережі з’явилося відео, на якому людина, схожа на Віталія Немілостівого, у стані, як напідпитку, була затримана патрульними. Коли це сталося, офіційні джерела не вказують, втім користувачі у мережі стверджують, що інцидент мав місце ще наприкінці минулого року.