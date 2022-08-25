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«З 2007 року передавав дані ФСБ Росії». Колишнього посадовця Кабміну засудили до 12 років тюрми – ОГП

За даними слідства, колишній посадовець мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної до КМУ

Колишнього посадовця секретаріату КМУ, який передавав таємну інформацію представникам російських спецслужб, засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За повідомленням, посадовця управління забезпечення контролю секретаріату Кабміну суд визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК).

«Прокурори у суді довели, що обвинувачений у 2007 році був завербований представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України. Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної до КМУ», – повідомляють в Офісі генпрокурора.

Як стверджують правоохоронці, за грошову винагороду колишній співробітник секретаріату КМУ особисто передавав інформацію, у тому числі таємну, представникам ФСБ РФ.

На початку червня в Офісі генпрокурора повідомляли, що від початку широкомасштабної війни Росії проти України уже порушено понад 2 тисячі кримінальних проваджень за статтями про держзраду та колабораціонізм.

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