«З 2007 року передавав дані ФСБ Росії». Колишнього посадовця Кабміну засудили до 12 років тюрми – ОГП

Колишнього посадовця секретаріату КМУ, який передавав таємну інформацію представникам російських спецслужб, засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За повідомленням, посадовця управління забезпечення контролю секретаріату Кабміну суд визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК).

«Прокурори у суді довели, що обвинувачений у 2007 році був завербований представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України. Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної до КМУ», – повідомляють в Офісі генпрокурора.

Як стверджують правоохоронці, за грошову винагороду колишній співробітник секретаріату КМУ особисто передавав інформацію, у тому числі таємну, представникам ФСБ РФ.

На початку червня в Офісі генпрокурора повідомляли, що від початку широкомасштабної війни Росії проти України уже порушено понад 2 тисячі кримінальних проваджень за статтями про держзраду та колабораціонізм.