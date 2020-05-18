Затори в Києві. Трансляція

Після послаблення карантину в Києві вже другий тиждень спостерігаються затори. Радіо Свобода показує ситуацію на автошляхах.

За даними сервісу Google Maps, станом на 10 ранку на Лівому березі найбільші проблеми з рухом транспорту спостерігаються на Північному мості, бульварі Перова в сторону метро «Дарниця», Броварському проспекті в бік Русанівського мосту, проспекті Соборності біля мосту Патона, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

На правому березі труднощі з рухом зафіксовані на Голосіївському проспекті, кільцевій дорозі (від Жулянського мосту до вулиці Дмитра Луценка), вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги (від станції метро «Шулявська» до Бессарабської площі) та на вулиці Семена Скляренка.

Затори спостерігаються практично на всіх в’їздах до столиці. Виняток – Столичне шосе, проспект Академіка Вернадського та Житомирська траса.