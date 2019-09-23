Теніс: Завацька виходить до другого кола турніру у Ташкенті на відмові 4-ї сіяної

Українська тенісистка Катаріна Завацька вийшла до другого кола турніру серії International Tashkent Open. Суперницею українки була четверта сіяна на турнірі латвійка Олена Остапенко.

Завацька виграла перший з рахунком 6:3. У другій партії Остапенка зверталася за медичною допомогою, а коли українка повела у другому 5:4, суперниця відмовилася продовжувати гру.

У другому колі Завацька зустрінеться з 135-ю ракеткою світу Терезою Маринцовою з Чехії.

Призовий фонд турніру у Ташкенті складає 250 тисяч доларів.