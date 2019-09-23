Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Вересень 2019, Київ 15:16
Новини | Спорт

Теніс: Завацька виходить до другого кола турніру у Ташкенті на відмові 4-ї сіяної

Завацька вийшла до другого кола турніру

Дивитись коментарі

Українська тенісистка Катаріна Завацька вийшла до другого кола турніру серії International Tashkent Open. Суперницею українки була четверта сіяна на турнірі латвійка Олена Остапенко.

Завацька виграла перший з рахунком 6:3. У другій партії Остапенка зверталася за медичною допомогою, а коли українка повела у другому 5:4, суперниця відмовилася продовжувати гру.

У другому колі Завацька зустрінеться з 135-ю ракеткою світу Терезою Маринцовою з Чехії.

Призовий фонд турніру у Ташкенті складає 250 тисяч доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG