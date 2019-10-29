Поліція розслідує пожежу на заводі в Дніпрі як порушення правил безпеки

У поліції Дніпропетровської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження через пожежу минулої ночі на маслоекстракційному заводі в Дніпрі.

«За фактом події розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що займання та подальший вибух сталися на складі на території маслоекстракційного заводу, в якому зберігався соняшниковий шрот.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України раніше сьогодні повідомили, що в Індустріальному районі Дніпра вночі виникла пожежа на маслоекстракційному заводі. Вогнем було знищено 4200 квадратних метрів площі. Технологічний процес на підприємстві призупинили. Загиблих та постраждалих немає.

Маслоекстракційний завод ТОВ «Потоки» у Дніпрі був заснований в 2016 році на базі зруйнованого заводу залізобетонних конструкцій.