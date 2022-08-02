Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау відвідав Бучу

Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Бучу на Київщині.



Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, разом побували в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного та поклали квіти до пам’ятного знаку на місці масового поховання. Також відвідали модульне містечко, що передала громада Польщі для людей, які через бойові дії залишилися без домівок.

Раніше польське головування в ОБСЄ у твіттері повідомило про візит Збігнєва Рау до України.



«Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау розпочав свій візит до України. Попри російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні», – йдеться у повідомленні.

До квітня Київщина, зокрема і Буча, перебувала під тимчасовою окупацією російських військ. 2 квітня регіон звільнили. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.