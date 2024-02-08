Збірна України з футболу отримала суперників у Лізі націй

Збірна України з футболу, яка зіграє в дивізіоні B Ліги націй УЄФА, 8 лютого отримала суперників. Жеребкування відбулося в Парижі.

«Синьо-жовті» у вересні-листопаді 2024 року проведуть шість поєдинків у групі B1 проти команд Чехії, Албанії та Грузії.

Із дивізіону В прямі путівки до елітної ліги, дивізіону А, отримають чотири переможці груп.

Команди, що посядуть другі місця, гратимуть проти збірних, які в дивізіоні А посядуть треті місця в групах. Із третього місця в дивізіоні В команда проводитиме стикові матчі проти однієї з других команд ліги С за збереження прописки. Команда на останньому, четвертому місці напряму вилітає до дивізіону С.

Ліга націй – турнір, запроваджений УЄФА замість товариських матчів збірних. Його цінність у тому, що це змагання дає можливість кваліфікуватися на чемпіонат світу чотирьом найкращим командам Ліги націй, які не здобудуть прямі путівки на світову першість.