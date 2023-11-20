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Футбол: Україна не перемогла Італію. Шанс потрапити на Євро-2024 ще є

Головний тренер збірної України Сергій Ребров створив якісну команду, але путівку на чемпіонат Європи вона ще не здобула
Головний тренер збірної України Сергій Ребров створив якісну команду, але путівку на чемпіонат Європи вона ще не здобула

Збірна України не змогла переграти команду Італії в останньому матчі відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року. Поєдинок, який відбувся в німецькому Леверкузені, підопічні Сергія Реброва звели до нічиєї 0:0.

Українці успішно відіграли в захисті, але забити у ворота Джанлуїджі Доннаруми так і не змогли.

Як і італійці, «синьо-жовті» набрали 14 очок у восьми матчах, але за додатковими показниками пропустили суперника на друге місце.

Групу С з 20 очками виграли англійці, які в паралельному матчі внічию 1:1 зіграли з Північною Македонією, яка завершила турнір на четвертому місці з вісьмома очками. Мальтійці програли всі поєдинки і стали пʼятими.

Попри відносну невдачу, збірна України ще матиме шанс потрапити на Євро – навесні 2024 року для цього треба виграти два матчі плейоф Ліги націй УЄФА.

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