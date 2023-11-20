Футбол: Україна не перемогла Італію. Шанс потрапити на Євро-2024 ще є

Збірна України не змогла переграти команду Італії в останньому матчі відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року. Поєдинок, який відбувся в німецькому Леверкузені, підопічні Сергія Реброва звели до нічиєї 0:0.

Українці успішно відіграли в захисті, але забити у ворота Джанлуїджі Доннаруми так і не змогли.

Як і італійці, «синьо-жовті» набрали 14 очок у восьми матчах, але за додатковими показниками пропустили суперника на друге місце.

Групу С з 20 очками виграли англійці, які в паралельному матчі внічию 1:1 зіграли з Північною Македонією, яка завершила турнір на четвертому місці з вісьмома очками. Мальтійці програли всі поєдинки і стали пʼятими.

Попри відносну невдачу, збірна України ще матиме шанс потрапити на Євро – навесні 2024 року для цього треба виграти два матчі плейоф Ліги націй УЄФА.