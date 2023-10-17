Євро-2024: Україна вийшла на друге місце в групі С

Збірна України з футболу здобула вольову перемогу над командою Мальти (3:1) і вийшла на друге місце у відбірній групі С чемпіонату Європи.

Підопічні Сергія Реброва в першому таймі пропустили контратаку господарів поля – Мбонг відзначився на 12-й хвилині.

Ще до перерви українці вийшли вперед – на 38-й хвилині мальтієць Камензулі відзначився автоголом, а на 43-й Артем Довбик реалізував пенальті, призначений за порушення на Михайлові Мудрику.

На 85-й хвилині остаточно зняв питання про переможця гри Мудрик – він забив ударом з далекої відстані після індивідуального проходу.

У паралельному матчі групи англійці переграли італійців – 3:1.

Після жовтневих матчів у групі С англійці з 16 очками після шести ігор гарантували собі вихід на Євро-2024.

За друге місце позмагаються українці та італійці – «синьо-жовті» мають 13 очок після семи ігор, їхні конкуренти – 10 балів після шести матчів.

Тепер італійцям для виходу на чемпіонат Європи потрібно 17 листопада переграти Північну Македонію, а 20 листопада – Україну. Команді Реброва достатньо не програти, якщо збірна Італії втратить очки з македонцями, а в разі рівності очок перед вирішальною грою потрібно буде вигравати у фаворита.