Сайти найбільших світових ЗМІ, уряду Британії були недоступні через глобальний збій

Сайти найбільших світових ЗМІ, британського уряду, платіжної системи PayPal виявилися недоступними протягом однієї-двох годин через глобальний збій. Причиною називають поломку в інфраструктурного провайдера, якого багато сайтів використовують для зберігання зображень.

Вранці 8 червня були недоступні сайти газет The New York Times, Financial Times і The Guardian, новинного агентства Bloomberg, каналу CNN, газети Le Monde, а також BBC, сервіси Amazon, Reddit, Spotify. Повідомлення про «збій з’єднання», також з’являлося на сайті британського уряду gov.uk.

Деяким із них вдалося почати роботу швидше, ніж збій був вирішений, за допомогою аварійних заходів – наприклад, відмови від ілюстрацій. Видання The Verge публікувало нові матеріали в Google Docs. Пізніше робота всіх сайтів була відновлена.

Точні причини події поки що невідомі. Провайдер Fastly повідомив про початок розслідування.