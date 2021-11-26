На кордоні з Росією та Білоруссю спецслужби знайшли зброю з тепловізорами – СБУ

Служба безпеки повідомила про виявлення прихованого на Чернігівщині, поблизу кордону з Росією та Білоруссю, арсеналу вогнепальної зброї з тепловізорами.

«Засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм, 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором, пістолет Макарова, револьвер, майже 400 набоїв різного калібру, димову шашку», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, також виявлено понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до приміщень.

«Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу. У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

23 листопада розпочався основний етап спільної спеціальної прикордонної операції «Полісся» на кордоні з Білоруссю. Напередодні повідомлялося про встановлені там додаткові КПП і здійснення повітряного моніторингу територій.