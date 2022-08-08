Зеленський позбавив фігуриста Петренка стипендії за виступи в Росії

Володимир Зеленський позбавив фігуриста Віктора Петренка президентської стипендії за поїздки до Росії та виступи там після початку повномасштабної агресії – про це повідомляє 8 серпня Офіс президента з посиланням на відповідний указ.

«У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу «Аленький цветочек» у Сочі попри розв’язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК)», – зазначає пресслужба офісу.

Також, за твердженням ОП, Петренко припинив участь у підготовці спортсменів для українських збірних з олімпійських видів спорту. Відтак УФФК ініціювала скасування державної стипендії для нього.

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Указ президента про скасування стипендії посилається на 9 пункт Положення про державні стипендії чемпіонам Олімпійських Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Він передбачає серед підстав про позбавлення стипендії «припинення безпосередньої участі в навчально-тренувальному процесі або діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту».

Віктор Петренко чотири рази був призером чемпіонатів світу, зокрема у 1992 році здобув «золото» світових змагань. Він також став олімпійським чемпіоном 1992 року. У 2018-му його включили до Залу слави світового фігурного катання.