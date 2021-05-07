Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про Центр протидії дезінформації, повідомив Офіс президента ввечері 7 травня.

Згідно з положенням, Центр протидії дезінформації підпорядкований Раді національної безпеки й оборони України. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО.

Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет міністрів має у двотижневий термін визначити умови оплати їхньої праці. Центр протидії дезінформації очолює керівник, якого призначає та звільняє з посади президент України за поданням секретаря РНБО.

«ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою. Центр повинен проводити аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі», – інформує президентський сайт.

Володимир Зеленський 2 квітня призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації створений рішенням РНБО від 11 березня, яке було введене в дію указом президента від 19 березня.