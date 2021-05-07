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08 травня 2021, Київ 01:03
Новини | Політика

Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації

Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про Центр протидії дезінформації, повідомив Офіс президента ввечері 7 травня.

Згідно з положенням, Центр протидії дезінформації підпорядкований Раді національної безпеки й оборони України. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО.

Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет міністрів має у двотижневий термін визначити умови оплати їхньої праці. Центр протидії дезінформації очолює керівник, якого призначає та звільняє з посади президент України за поданням секретаря РНБО.

«ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою. Центр повинен проводити аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі», – інформує президентський сайт.

Володимир Зеленський 2 квітня призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації створений рішенням РНБО від 11 березня, яке було введене в дію указом президента від 19 березня.

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