Діаспора закликає Зеленського запровадити електронне голосування для українців за кордоном

Українська діаспора закликає президента України Володимира Зеленського запровадити електронне голосування для українців за кордоном та надати їм можливість множинного громадянства.
Серед інших вимог – «дотримання конституційного права громадян України бути обраними та мати своїх представників в органах державної влади» і «створення програми повернення мігрантів».
Також представники діаспори закликали Зеленського проводити зустрічі з громадянами України, які проживають в Польщі та інших країнах, і створити посаду штатного радника з питань закордонних українців та міграційної політики при Кабінеті міністрів України.
«Ми, представники українських організацій за кордоном, глибоко стурбовані тим, що в рамках вашого офіційного візиту до Польщі, який відбудеться 31 серпня – 1 вересня 2019 року, не передбачено зустрічі з українською громадою… Ми глибоко засмучені тим фактом, що президент України ігнорує найбільшу у світі закордонну українську громаду. Розглядаємо це як прояв нехтування інтересами більш ніж 20% громадян України, які проживають за кордоном», – йдеться у зверненні.
Звернення підписане представниками українських організацій у Польщі, Канаді, США, Італії, Іспанії, Ірландії, Португалії, Єгипту, Індії, Австралії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Франції, Литви, Малайзії, Бразилії, Йорданії, Австрії, Молдови, Данії та Латвії.
- Український Інститут демографії та соціальних досліджень оцінює кількість заробітчан на рівні 2,7 мільйона. Центр економічної стратегії дає схожу оцінку: чотири мільйони людей працюють за кордоном загалом, одночасно – близько 2,7 мільйона.
- Згідно з даними Міністерства соціальної політики, близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі й від 7 до 9 мільйонів – періодично.
- За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.
- Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.
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