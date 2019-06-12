Адміністрація Зеленського розмірковує над створенням в Україні двопалатного парламенту

Адміністрація президента України Володимира Зеленського розмірковує над створенням в Україні двопалатного парламенту, повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Він заявив про необхідність перепису населення, щоб зрозуміти людський ресурс в Україні «і звідси на підставі європейських норм представництва обчислити оптимальну кількість депутатів».

«Тут же будуть питання, які стосуються форми парламенту: одно- чи двопалатний. Але я не кажу зараз про конкретну концепцію, про те, що це все буде зроблено найближчим часом. Якщо ми виходимо з того, що ми з важливих питань повинні обов'язково враховувати думку народу, то ми не можемо ігнорувати думку, яку вже колись було висловлено», – сказав Стефанчук.

Він нагадав, що громадяни підтримали ідею двопалатного парламенту на референдумі у 2000 році. Результати референдуму не були імплементовані.

Стефанчук назвав одним із варіантів вибори до верхньої палати за мажоритарною системою, а до нижньої – за пропорційною.

«Коли ми зводимо на одному майданчику депутатів-мажоритарників і депутатів-списочників, то втрачається єдність інтересів. Ми не отримуємо ні політичної структурованості, ні регіонального представництва. Змішана модель і перетворила український парламент на найбільший політичний «мегамаркет», – зазначив представник президента.

Відповідно до Конституцій, український парламент складається із 450 народних депутатів. 225 із них обирають за партійними списками, ще 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.

Дострокові вибори до Верховної Ради заплановані на 21 липня.