У Зеленського хочуть провести до кінця року «паперовий» перепис населення

Команда президента України Володимира Зеленського розглядає можливість проведення до кінця поточного року перепису населення України «у паперовому варіанті» задля зменшення вартості процедури, повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Кабмін і Держстат запланували на 2020 рік проведення перепису. Ми проводили переговори на цю тему: все впирається в те, що на проведення перепису потрібна величезна сума – до 4 мільярдів гривень. Планувалося закупити планшети, потім їх передати до шкіл тощо. Ми зараз шукаємо оптимальний варіант, як здешевити і до кінця цього року провести. Замість планшетів ми пропонуємо провести перепис все ж у паперовому варіанті», – повідомив Стефанчук.

За його словами, перепис може відбутися у грудні, тому що «саме в цьому місяці в країні перебуває максимальна кількість людей».

Стефанчук зазначив, що нагальність проведення перепису населення пов’язана передусім з соціальною складовою.

«Зараз ми просто не знаємо, скільки в країні людей, їх соціальні статуси – є маса громадян, які оформили собі пільги за фейковими документами. Солдати, які втратили здоров’я у боях на Донбасі, не можуть оформити документи УБС (посвідчення учасника бойових дій –​ ред.), зате є маса кірочок УБС у тих, хто пару днів десь посидів у прифронтовій зоні. У цьому всьому перепис допоможе навести порядок», – додав він.

Востаннє перепис населення в Україні проводили у 2001 році.

За даними Держслужби статистики, чисельність населення в Україні складає понад 42 мільйони людей.