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12 Червень 2019, Київ 13:38
Новини | Суспільство

У Зеленського хочуть провести до кінця року «паперовий» перепис населення

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук

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Команда президента України Володимира Зеленського розглядає можливість проведення до кінця поточного року перепису населення України «у паперовому варіанті» задля зменшення вартості процедури, повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Кабмін і Держстат запланували на 2020 рік проведення перепису. Ми проводили переговори на цю тему: все впирається в те, що на проведення перепису потрібна величезна сума – до 4 мільярдів гривень. Планувалося закупити планшети, потім їх передати до шкіл тощо. Ми зараз шукаємо оптимальний варіант, як здешевити і до кінця цього року провести. Замість планшетів ми пропонуємо провести перепис все ж у паперовому варіанті», – повідомив Стефанчук.

За його словами, перепис може відбутися у грудні, тому що «саме в цьому місяці в країні перебуває максимальна кількість людей».

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Стефанчук зазначив, що нагальність проведення перепису населення пов’язана передусім з соціальною складовою.

«Зараз ми просто не знаємо, скільки в країні людей, їх соціальні статуси – є маса громадян, які оформили собі пільги за фейковими документами. Солдати, які втратили здоров’я у боях на Донбасі, не можуть оформити документи УБС (посвідчення учасника бойових дій –​ ред.), зате є маса кірочок УБС у тих, хто пару днів десь посидів у прифронтовій зоні. У цьому всьому перепис допоможе навести порядок», – додав він.

Востаннє перепис населення в Україні проводили у 2001 році.

За даними Держслужби статистики, чисельність населення в Україні складає понад 42 мільйони людей.

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