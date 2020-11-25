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25 листопада 2020, Київ 22:53
Новини | Політика

Зеленський призначив голову Миколаївської ОДА

Будівля Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Відповідний указ глава держави підписав 25 листопада, повідомляє офіційний сайт президента.

«Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації», – ідеться в повідомленні.

Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст із економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

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