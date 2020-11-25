ОПУ: Зеленський просить у Венеційської комісії висновку про стан антикорупційного законодавства після рішення КСУ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеційської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення. Відповідний лист Зеленський відправив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, повідомляє у середу пресслужба Офісу президента.

«У листі Володимир Зеленський висловлює щиру вдячність Джанні Букіккіо за незмінну багаторічну підтримку України на шляху впровадження структурних реформ та приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів. Президент зазначає, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи. Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Зеленський, зокрема, звертається до Венеційської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ «за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання».

«Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи», – повідомили в ОПУ.

20 листопада Володимир Зеленський мав розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо про шляхи розв’язання кризи КСУ.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.

Наразі КСУ не проводить пленарних засідань, але в суді запевняють, що його робота не заблокована, а повноцінно поновиться, коли судді зможуть прийти на роботу, зокрема ті, в котрих було попереднє підтвердження COVID-19.