Про шляхи розв’язання кризи КСУ із Зеленським поговорив голова Венеційської комісії – ОПУ

В Офісі президента України повідомили, що у п’ятницю Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого рішення для розв’язання пов’язаної із Конституційним судом кризи.

В ОПУ кажуть, що Джанні Букіккіо наголосив на тому, що вирішення конституційної кризи вимагає швидких дій і має базуватися на верховенстві права.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно напрацювати механізми, які б назавжди усунули можливість будь-якого впливу на суддів КСУ та вдосконалили процедури ухвалення рішень суддями.

«Зеленський звернувся до Венеційської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, яким чином уникнути завдання рішенням КСУ від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі», – повідомили в ОПУ.

З листопада президент Володимир Зеленський вже запрошував голову Венеційської комісії Джанні Букіккіо до роботи над судовою реформою в Україні. Тоді Офіс президента повідомляв, що сторони також по телефону говорили про КСУ і діяльність антикорупційних органів.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.

Наразі КСУ не проводить пленарних засідань, але в суді запевняють, що його робота не заблокована, а повноцінно поновиться, коли судді зможуть прийти на роботу, зокрема ті, в котрих було попереднє підтвердження COVID-19.