Зеленський обіцяє до кінця 2019 року «попрощатися» з членами уряду, які «не впораються»

Президент України Володимир Зеленський обіцяє до кінця 2019 року «попрощатися» з членами Кабінету міністрів, які «не впораються».

«Такого молодого уряду ніколи не було. Теж тут є «плюси» і «мінуси». Немає «корумпованого досвіду». І це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються – теж чекаємо до кінця цього року, хто не зможе – з тим будемо прощатися», – сказав Зеленський у своєму блозі на YouTube.

29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком.