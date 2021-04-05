Зеленський: українські поліцейські працюватимуть на чемпіонаті світу з футболу в Катарі

Українські поліцейські працюватимуть на чемпіонаті світу з футболу в Катарі у 2022 році, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеокоментарі, який є в розпорядженні Радіо Свобода.

«Ми підписали всі документи, і наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні ситуації з безпекою на вулицях Катару впродовж Чемпіонату світу з футболу. Я думаю, ми маємо пишатися такими речами. Наших вже беруть як найкращих», – сказав Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом в Катарі.

Чемпіонат світу з футболу в Катарі відбуватиметься 21 листопада – 18 грудня 2022 року.