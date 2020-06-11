КМІС: Зеленського на виборах підтримали б 37,6% українців, «Слугу народу» – 28%

Чинного президента України Володимира Зеленського на виборах підтримали б 37,6% українців, які вже визначилися з кандидатом, повідомив Київський міжнародний інститут соціології.

За колишнього президента Петра Порошенка проголосували б 16,2% громадян. Третім іде лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко (13,2%), четвертою – лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко (8,7%), п’ятим – лідер «Сили і честі» Ігор Смешко (6,8%).

На парламентських виборах до Ради пройшли б чотири партії – «Слуга народу» (28%), ОПЗЖ (17,7%), «Європейська солідарність» (16,2%) та «Батьківщина» (8%).

Партію «Голос», яка минулого року подолала п’ятивідсотковий бар’єр і пройшла до парламенту, готові підтримати 3,8% серед тих, хто визначився.

Опитування проводили з 24 травня до 4 червня. У ньому взяли участь 4 000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.