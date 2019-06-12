Стефанчук: Зеленський внесе законопроєкт про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство»

Президент України Володимир Зеленський внесе законопроєкт про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство», повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Поки можу гарантувати, що найближчим часом президент внесе законопроєкт, яким буде передбачена кримінальна відповідальність за неперсональне голосування», – заявив Стефанчук.

У парламенті вже реєстрували законопроекти, які передбачали відповідальність за неособисте голосування. Зокрема, у червні 2015 року депутати підтримали у першому читанні законопроект, який передбачає відповідальність за неособисте голосування. Документ, який не був ухвалений у цілому, передбачав, що «кнопкодавів» каратимуть позбавленням права брати участь у засіданнях парламенту, втратою керівних посад у комітетах чи невключенням до офіційних парламентських делегацій.

У червні 2018 року законопроект про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство» вніс до Ради депутат «Народного фронту» Леонід Ємець. Сесійна зала його пропозицію не розглядала.