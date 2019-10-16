Президент України Володимир Зеленський їде з офіційним візитом до Латвії.

Пресслужба президента Латвії Егілса Левітса повідомила, що Зеленський прибуде до Риги разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською.

Президенти планують обговорювати двосторонні відносини, відносини між Україною та Європейським союзом й так звану «Ініціативу трьох морів» (форум країн ЄС, які мають вихід до Балтійського, Чорного і Адріатичного морів).

У Латвії Зеленський має зустрітися зі спікером Сейму й прем’єр-міністром країни.