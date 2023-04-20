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Зеленський звернувся до Конгресу Мексики

Президент України Володимир Зеленський (на екрані) під час звернення через відеозв’язок до Конгресу Мексики. Мехіко, 20 квітня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до Конгресу Мексики з пропозицією допомогти в захисті територіальної цілісності України.

«Ваш голос у Генеральній асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий, – сказав Зеленський у відеозверненні. – Це голосування для захисту принципів і цілей Статуту ООН, а отже, для захисту територіальної цілісності України та всіх держав світу».

Виступ Зеленського депутати парламенту Мексики привітали стоячи – до і після звернення.

Президент України Володимир Зеленський (на екрані) під час звернення через відеозв’язок до Конгресу Мексики. Мехіко, 20 квітня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський (на екрані) під час звернення через відеозв’язок до Конгресу Мексики. Мехіко, 20 квітня 2023 року

Виступ президента України в Конгресі Мексики збігся в часі з латиноамериканським турне міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Чільний російський дипломат побував, зокрема, в Бразилії, а 20 квітня відвідав Кубу, де його колега Бруно Родріґес виступив проти «політики ізоляції Росії».

Люди в Бразилії протестують проти візиту Сергія Лаврова до країни
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Люди в Бразилії протестують проти візиту Сергія Лаврова до країни

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