Зеленський звернувся до Конгресу Мексики

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до Конгресу Мексики з пропозицією допомогти в захисті територіальної цілісності України.

«Ваш голос у Генеральній асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий, – сказав Зеленський у відеозверненні. – Це голосування для захисту принципів і цілей Статуту ООН, а отже, для захисту територіальної цілісності України та всіх держав світу».

Виступ Зеленського депутати парламенту Мексики привітали стоячи – до і після звернення.

Виступ президента України в Конгресі Мексики збігся в часі з латиноамериканським турне міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Чільний російський дипломат побував, зокрема, в Бразилії, а 20 квітня відвідав Кубу, де його колега Бруно Родріґес виступив проти «політики ізоляції Росії».