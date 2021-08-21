В ОП повідомили про пропозицію Зеленському помилувати 36 засуджених військових, але повідомлення зняли (оновлено)

Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України подала на розгляд президента клопотання щодо звільнення або часткового зменшення строку відбування покарання для 36 засуджених військовослужбовців, повідомив 21 серпня офіційний сайт глави держави.

(оновлено) Але невдовзі повідомлення, яке встигли розтиражувати засоби інформації, зняли з сайту Банкової без пояснень.

Як мовилося в тому повідомленні, голова Консультативної ради Альона Вербицька відвідала 22 виправні колонії, а також виправні центри та слідчі ізолятори, де провела зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

«Більшість ветеранів відбуває покарання в місцях несвободи вперше, а самі злочини дуже часто були скоєні ними в стані сильного душевного хвилювання через непропрацьовані травми війни та відсутність дієвих механізмів повернення людини до мирного життя. Тож за результатами проведених зустрічей із засудженими ми зможемо вкотре довести необхідність збільшення витрат держави на реабілітацію наших захисників», – наголосила Альона Вербицька.

Отримавши пропозиції від Консультативної ради, Комісія при президентові України у питаннях помилування ухвалила рішення запропонувати главі держави до 30-ї річниці Незалежності України помилувати 36 військовослужбовців, мовилося в видаленому пізніше повідомленні.