Зеленський проведе пресконференцію 20 травня – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію 20 травня, повідомив Офіс президента.

Вона має розпочатися о 10:30 у парковій частині Маріїнського палацу.

«У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою», – заявили в Офісі президента.

20 травня виповниться рік з дня інавгурації Володимира Зеленського. Єдина масштабна пресконференція президента відбулася 10 жовтня, коли він зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.