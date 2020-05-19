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19 травня 2020, Київ 12:20
Новини | Політика

Зеленський проведе пресконференцію 20 травня – Офіс президента

Пресмарафон президента України Володимира Зеленського. Київ, 10 жовтня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію 20 травня, повідомив Офіс президента.

Вона має розпочатися о 10:30 у парковій частині Маріїнського палацу.

«У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою», – заявили в Офісі президента.

20 травня виповниться рік з дня інавгурації Володимира Зеленського. Єдина масштабна пресконференція президента відбулася 10 жовтня, коли він зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.

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